Inter-Milan, Materazzi (Inter TV): “Tornerei indietro 20 anni per giocare questa partita!”

Tra i tanti ex calciatori presenti allo stadio stasera, Marco Materazzi si è presentato ai microfoni di Inter TV per parlare del derby di Milano, da lui partita sempre molto sentita. Ecco le sue parole.

Formazioni – “Le formazioni sono come mi aspettavo, Eriksen è arrivato da poco ed è normale che parta dalla panchina. Sanchez ha giocato poco finora ma può fare bene”.

Partita – “L’Inter ha una grandissima opportunità. Il derby non è come le altre gare, si gioca in uno stadio fantastico. Nel derby d’andata abbiamo giocato contro una squadra di categoria inferiore, ora c’è Ibra che ha voglia di rivalsa e vedremo se sarà important.e Un derby azzera tutto e il vantaggio è giocare in casa con i tifosi. La posta per noi è molto alta che possiamo vincere il campionato, loro al massimo possono andare in europa. Tornei indietro di 20 anni per giocare questo derby”.

