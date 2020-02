Inter-Milan, Padelli (Inter Tv): “Potevo fare di più ma ero super emozionato. Ho pianto al gol di Lukaku”

Al termine del derby vinto in rimonta per 4-2 contro il Milan, un emozionatissimo Padelli si è concesso ai microfoni di Inter Tv: ”Primo tempo brutto, anche il mio. Potevo fare sicuramente qualcosa in più su entrambi i gol. Abbiamo dimostrato però di essere uomini veri e abbiamo ribaltato una partita che era chiusa. E’ stato un derby fantastico. Una prova importante, un segnale per tutti. Questo derby ci lascia la consapevolezza che siamo veramente forti e che dobbiamo giocare sempre così, se caliamo poi ci puniscono come successo nel secondo tempo”.

Quanta emozione: “Questa settimana ho giocato 3 o 4 partite nella mia testa. Il primo tempo è stato molto duro a livello mentale, di gestione della partita. Nel secondo mi sono rilassato, era il mio primo derby. Non voglio trovare alibi ma sono davvero felice perché i ragazzi sono stati straordinari. Al quarto gol mi è scesa la lacrimuccia, non lo nascondo”.

