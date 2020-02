Inter-Milan, patch speciale per i nerazzurri: sostegno alla popolazione di Wuhan

Nerazzurri in campo nel derby contro il Milan con una patch speciale sulla propria maglia. Recita la scritta “FORZA CINA”, mentre il messaggio “Today as always. Together as a team. Forza Wuhan” sarà presente in diverse zone dello stadio in occasione della stracittadina.

A comunicarlo è l’Inter attraverso una nota pubblicata sul proprio profilo ufficiale. Un messaggio rivolto alla popolazione cinese per manifestare sostegno e vicinanza in un periodo particolarmente complicato e segnato dall’epidemia di Coronavirus. Già nei giorni scorsi il presidente dei nerazzurri Steven Zhang aveva scelto di impegnarsi in prima persona, donando 300mila maschere per uso medico a Wuhan, con il gruppo Suning che ha prestato già supporto ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza. Una nuova manifestazione di vicinanza dunque da parte dell’Inter che dimostra solidarietà urlando anche a distanza il suo “Forza Cina!”.

