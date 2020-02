Inter-Milan, Pioli comunica i convocati: Ibrahimovic c’è, Krunic out

Alla fine ce l’ha fatta Zlatan Ibrahimovic a recuperare giusto in tempo per vivere ancora una volta il derby tra Inter e Milan. Il centravanti rossonero, assente la scorsa settimana contro l’Hellas Verona per un’influenza e qualche acciacco fisico, sembra aver smaltito i problemi dei giorni scorsi. La conferma della sua presenza, è stata appena annunciata dal comunicato pubblicato sul sito rossonero con i calciatori ufficialmente convocati per la sfida con l’Inter. Dopo la frattura al piede destro, comprovata invece l’assenza di Krunic. Ecco l’elenco al completo:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.

