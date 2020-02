Inter-Milan, mossa a sorpresa di Pioli? Prove di 4-4-1-1 con Ibra unica punta

Obiettivi diversi, vero, ma stessa voglia di portare a casa tre punti molto importanti anche in ottica classifica. Per Inter-Milan ci sarà il secondo tutto esaurito alla Scala del calcio, ci sarà Ibrahimovic, ci sarà Eriksen oltre che lo spettacolo sugli spalti.

Oltre ai dubbi che dovrà sciogliere Antonio Conte, da Handanovic, passando per il centrocampo, fino al pacchetto offensivo, anche Stefano Pioli ha le sue “grane” e i suoi punti di domanda: chi schierare al fianco di Ibra, come cercare di pungere la formazione seconda in classifica?

Andando per gradi, secondo quanto riporta Sky Sport, Ibrahimovic sarà della partita e stringerà i denti. Il 21 rossonero ha lavorato con i compagni per gran parte dell’allenamento, prima in palestra e poi parte tattica sempre con i compagni. Ha evitato la partitella di fine allenamento, concentrandosi su lavoro personalizzato per non rischiare nulla. Proprio nella partitella finale sono arrivati i primi indizi su come il Milan potrà scendere in campo: Pioli ha provato il 4-4-1-1 lanciando Bonaventura a sinistra, Bennacer in mediana al rientro dalla squalifica e Chalanoglu dietro all’unica punta, lo svedese. Un Milan che quindi giocherebbe a specchio, creando maggiore aggressività e intensità in mezzo al campo e puntando molto sugli esterni.

Leao e Rebic, se questa formazione dovesse trovare conferme, si accomoderebbero in panchina nonostante il buon periodo di forma. Qualche dubbio esiste anche in difesa per i rossoneri, dove Conti appare largamente favorito su Calabria, mentre Kjaer è sfavorito rispetto a Musacchio. In più c’è la variabile sorpresa con Saelemaekers che proverà fino all’ultimo a conquistarsi un posto o a destra o a sinistra.

