Inter-Milan, Pioli: “Ibra? Decisivo l’allenamento di oggi. Eriksen non cambia le nostre posizioni”

Nel corso della conferenza stampa che anticipa il match di San Siro, il tecnico dei nerazzurri Stefano Pioli analizza la stracittadina di San Siro, il tutto con l’interrogativo Ibrahimovic e con diverse mosse da studiare alla perfezione.

IBRAHIMOVIC – “Ha svolto un lavoro programmato ed individualizzato. Oggi farà allenamento con la squadra e se supererà lo step di oggi sarà a disposizione per il derby. Per recuperarlo abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare. Il percorso è stato giusto: manca l’allenamento con la squadra oggi. Un Milan senza di lui? Affrontiamo una squadra che non perde da tempo e dovremo avere la faccia di Ibra domani: carica e determinata”

DERBY – “Prepariamo ogni gara per vincerla e per farlo bisognerà giocare meglio dell’avversario. Si tratta di gare che vanno vinte. Strategie? Sono la parte più bella delle gare, tenendo conto delle caratteristiche dell’avversario. Vediamo se la nostra sarà quella giusta. Leao o Rebic? Punto su determinate caratteristiche. La posizione di Eriksen dietro Lukaku non cambia le nostre posizioni: ci prepariamo per essere compatti”

CONTE – “Lo conosco come un collega, per dare un giudizio dovrei avere una conoscenza più approfondita. La caratteristica più importante è provare ad entrare nella testa dei giocatori, ma io non invidio Conte”

