Inter-Milan, Rebic (Rai): “Abbiamo analizzato il nostro avversario. Ibra? Ci ha aiutati tantissimo”

Ante Rebic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni della Rai in occasione del derby contro l’Inter, valido per la 23esima giornata di Serie A. Ecco le sue parole: “Sarà una grande partita, abbiamo analizzato il nostro avversario e ci siamo preparati al meglio per tutta la settimana. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha avuto un enorme impatto in noi, con la sua esperienza ha aiutato sul piano psicologico. Ha cambiato la squadra. Ogni partita è importante, stasera possiamo vincere e cercheremo di farlo. Dovremo andare avanti cercando di vincere di volta in volta“.

