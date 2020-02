Inter-Milan, Suazo: “Il derby va affrontato come fosse l’ultima gara. Bisogna ritornare in vetta”

David Suazo, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv nel pre-partita della gara contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

DERBY – “Derby si vince? E’ una cosa vera e arriva dopo un’occazione particolare, risultati a favore e si è creata un’aspettativa molto bella. L’Inter è pronta a dare battaglia e a fare di tutto per portare a casa questa vittoria importante per toccare la cima di nuovo. Non esistono favorite, è importante affrontarla come se fosse l’ultima con il massimo di rispetto. Basta un episodio per cambiarla. Oggi sanno che è una buona occasione”.