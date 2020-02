Inter-Milan, Ventola: “L’Inter può lottare per lo scudetto, ma nel derby non vince sempre il più forte”

Manca sempre meno al calcio d’inizio dell’attesissimo derby di Milano fra Inter e Milan, posticipo della 23° giornata di Serie A TIM. Intervenuto ai microfoni di SkySport, l’ex attaccante nerazzurro Nicola Ventola ha detto la sua sulla sua ex squadra e sul derby. Ecco le sue parole: “L’Inter sta andando bene può lottare per lo scudetto, sono due squadre che hanno obiettivi diversi ma hanno la mentalità giusta per creare spettacolo in questo derby. Sulla carta l’Inter ha qualcosa in più, però è sempre un e derby non me la sento di dire chi è favorito, non sempre vince la squadra più forte. Se Conte ha smorzato gli animi in conferenza stampa vuol dire che avrà visto qualcosina… Conte è un allenatore molto bravo e molto intelligente, se ha deciso di fare queste dichiarazioni c’è sicuramente un motivo preciso“.

