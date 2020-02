Zazzaroni: “Penso che il derby sarà equilibrato, l’Inter non sta dominando”

Domani alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio dell’attesissimo Derby della Madonnina, che metterà di fronte Inter e Milan. Dopo la vittoria di Udine, arrivata dopo tre pareggi consecutivi, una vittoria nel derby sarebbe fondamentale per il morale della squadra nerazzurra, che non deve perdere ulteriore terreno dalla Juventus, attualmente distante 3 punti. A proposito del match di San Siro, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay il noto direttore del Corriere Dello Sport Ivan Zazzaroni, che ha espresso la sua opinione: “Il Milan non è scarso, ha qualità tecnica. E poi l’Inter non l’ho vista dominante a Udine e nelle precedenti uscite. Secondo me può esserci più equilibrio del previsto”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!