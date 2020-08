Regalo speciale per Diego Milito. Come già accaduto per gli altri eroi del Triplete, anche il Principe è stato omaggiato dal presidente Moratti di una targa celebrativa per ricordare quell’incredibile stagione nel 2010.

“Una targa molto speciale che conserverò con grande affetto. Grazie Presidente Moratti per questo bellissimo regalo”, il commento di Milito sul proprio profilo Instagram.

Ecco il post: