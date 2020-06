CdS – Inter, il nuovo modulo esalta Eriksen e Candreva: ma quanto lavoro sporco degli attaccanti!

Sta decisamente mettendo a punto il nuovo modulo, l’Inter di Antonio Conte che durante l’ultimo mese ha avuto modo di testare sempre meglio in allenamento. Una nuova soluzione tattica che prevede l’inserimento di un uomo di qualità come Christian Eriksen sulla trequarti, con due centrocampisti alle sue spalle a schermare soprattutto le offensive avversarie. Se inizialmente si pensava che con questa nuova interpretazione l’Inter potesse perdere gli inserimenti dei ‘vecchi’ interni, ecco che in realtà sono più che altro cambiati solamente gli interpreti.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, a riempire l’area di rigore insieme ai due attaccanti sono infatti Eriksen e Candreva. Il danese lo ha fatto in più occasioni: dalla rete annullata per fuorigioco su passaggio di Candreva, all’assist per Lukaku fino all’incursione solitaria del secondo tempo non concretizzata poi dal belga. Ma anche lo stesso Candreva ha più spazio del solito sulla destra, come dimostrato dalle numerose opportunità all’interno dell’area di rigore che gli sono capitate sia ieri sera, ma anche in Coppa Italia contro il Napoli.

Fondamentale, però, risulta il lavoro sporco di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in questo senso. A turno, infatti, uno dei due centravanti viene portato ad allargare il proprio raggio d’azione, attirando una o più maglie in posizione defilata, per consentire sia ad Eriksen che all’esterno nerazzurro del fronte opposto di poter inserirsi insieme all’altro attaccante e creare superiorità numerica all’interno dell’area di rigore.

