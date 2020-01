VIDEO – Inter, Moses si presenta: “Sono carichissimo, vogliamo vincere. È bellissimo ritrovare Conte”

È finalmente arrivata l’ufficialità del passaggio di Victor Moses all’Inter in prestito con diritto di riscatto. Dopo l’annuncio, ecco anche la prima intervista del nigeriano da calciatore nerazzurro: le sue parole, pronunciate ai microfoni di Inter TV.

Benvenuto all’Inter – “Grazie mille. Non sapevo di essere l’ottavo nigeriano della storia dell’Inter, è un onore per me essere qui ed essere un calciatore di questo club. Non vedo l’ora di iniziare”.

Ritrovi Conte – “Come ho detto è un grande onore essere qui, voglio aiutare la squadra e darò il massimo. C’è tanta qualità qui e nei giocatori di questa squadra, io voglio dare il mio contributo per migliorarla. Poter poi lavorare di nuovo con il mister mi rende molto felice, non vedo l’ora. Gli ho già parlato, mi ha spiegato il progetto del club, voglio farne parte. Voglio aiutare e divertirmi in campo, queste sono le cose più importanti”.

Obiettivi – “Mi piacerebbe fare dei gol e dare una mano alla squadra. Milano mi sembra e quello che ho visto finora mi piace. Penso che avremo un bel futuro insieme, sono molto carico”.

Messaggio per i tifosi – “Avrò bisogno di tempo per ambientarmi, ma vogliamo vincere tante gare e fare di tutto per vincere. Sappiamo che sarà difficile, c’è tanta concorrenza, ma noi faremo di tutto per rendere i nostri tifosi orgogliosi”.

