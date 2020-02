Inter-Napoli, Conte: “Sconfitta contro squadra di valore, meritavamo di più. Vi spiego l’esclusione di Eriksen”

Sembra aver rimosso completamente il secondo tempo del derby di domenica l’Inter di Antonio Conte. Contro il Napoli, sebbene il turnover molto ridotto, la squadra fatica a costruire gioco e non si rende mai pericolosa anche una volta passata in svantaggio. Contro la squadra di Gattuso ancora in evidente difficoltà offensiva, la sconfitta per 0-1 è evidentemente un segnale poco confortante in vista dello scontro diretto di domenica contro la Lazio. Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita, ecco l’analisi effettuata da Conte.

MODULO – “4-3-3? Neanch’io lo avevo mai provato. Soluzione cercata perché il Napoli stava molto basso, Eriksen e Sanchez avrebbero potuto creare superiorità. L’Inter ha acquistato un altro status, quando oggi vengono a giocare con noi anche squadroni contro il Napoli, che ha la rosa migliore dopo la Juventus. Il Napoli ha del valore importante, oggi è venuto con grandissimo rispetto giocando una partita molto chiusa. E’ stato molto bravo Gennaro a convincere i giocatori a difendere. Credo che meritassimo qualcosa in più”.

ERIKSEN – “Fuori sia per questioni tattiche che fisiche. Ho preferito Sensi che nel centrocampo a tre sapeva già come fare. Sta riacquistando un po’ di intensità che aveva perso in questi sei mesi in cui non è stato molto in campo”.

VERSO LA FINALE – “Questa è la prima partita, vedendo il risultato oggi il Napoli è favorito. Stiamo comunque parlando di una squadra forte, c’è un ritorno da giocare e cercheremo di giocarci le nostre carte anche a Napoli”.

