Inter-Napoli, Bastoni (Inter TV): “Dura star fuori nel derby, vogliamo la Coppa Italia. Il Napoli…”

Si ritorna in campo tra pochissimo al Meazza per la prima semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. La vincente affronterà in finale chi passerà il turno tra Milan e Juventus nell’altro lato del tabellone. I nerazzurri arrivano a questa gara sulle ali dell’entusiasmo dopo il derby di domenica scorsa ma con un occhio anche al big match dell’Olimpico tra quattro giorni contro la Lazio.

Prima del match ha parlato Alessandro Bastoni ai microfoni di Inter Tv: “Vogliamo alzare un trofeo, è un obiettivo della società e ce la metteremo tutta per portare a casa la Coppa Italia. Derby? E’ stato difficile star fuori soprattutto nel primo tempo ho sofferto molto. Nel secondo è stata una goduria, finalmente torno in campo perché è dura non poter aiutare i compagni”.

Sulla partita: “Il Napoli è una grande squadra non devo dirlo, basta guardare i nomi. Hanno grandi attaccanti e faremo di tutto per fermarli”.



