Inter-Napoli, si va verso i 60 mila tifosi a San Siro: tutte le info utili per l’acquisto dei biglietti

A pochissimi giorni dal tutto esaurito di Inter–Milan è già previsto un nuovo bagno di folla per il prossimo impegno dei nerazzurri a San Siro. La squadra di Conte affronterà infatti il Napoli nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, e stando a quanto comunicato dalla società sul sito sono stati già venduti quasi 60 mila biglietti. Per chi è interessato ad acquistarli, però, non c’è nulla di cui preoccuparsi: la disponibilità è ancora alta e fino a domani sera c’è ancora tempo per rimediare. Di seguito la nota ufficiale, con i prezzi e tutte le info utili per i tifosi:

VENDITA LIBERA e PROMO ABBONATI

Biglietti disponibili in vendita libera a partire da 20€!

Gli abbonati potranno continuare ad acquistare fino a massimo 4 biglietti per sé (se non esercitata la prelazione) o per amici alle tariffe dedicate, a partire da soli 10€!

VENDITA VIETATA AI RESIDENTI IN CAMPANIA

Ricordiamo che le Autorità di Pubblica Sicurezza hanno deciso di vietare la vendita a tutti i residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso, e non potranno quindi accedere allo stadio. Fanno eccezione i soli biglietti già acquistati, prima della determina, da parte di titolari SiamoNoi e soci Inter Club. Clicca qui per maggiori info.

DOVE ACQUISTARE

I biglietti sono acquistabili su inter.it/tickets, canale di vendita scelto dalla grande maggioranza dei tifosi, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e pagamento carta di credito o bonifico bancario senza alcuna commissione. Sono inoltre disponibili presso il punto vendita Inter Store Milano (MM1 San Babila), allo sportello biglietteria dello stadio San Siro (ingresso 14) o in uno degli oltre 1.000 punti vendita Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita

NORME DI COMPORTAMENTO

Tutti i presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta. Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: macchine fotografiche professionali, tablet, powerbank, borracce, aste per selfie, stampelle.

In fase di deflusso resteranno chiuse le fermate Segesta e San Siro Ippodromo della M5.



