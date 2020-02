Inter-Napoli, Biraghi (Rai): “Ancora tutto aperto per la finale: al San Paolo possiamo vincere”

Una rete di Fabian Ruiz nel secondo tempo ha costretto l’Inter al ko nell’andata della semifinale di Coppa Italia, con il ritorno in programma il 5 marzo. Non è bastata la ritrovata coppia gol nell’attacco interista, con Lautaro e Lukaku poco protagonisti nel match di San Siro. Ci ha provato D’Ambrosio nel finale di partita ma senza grandi risultati, con i nerazzurri sconfitti al triplice fischio. Ai microfoni di Rai Sport, Cristiano Biraghi ha analizzato il ko del Meazza contro gli azzurri.

DERBY – “Sicuramente il derby è una partita che prosciuga le energie mentali, visto anche com’è andato. Abbiamo dovuto mettere tutte le energie mentali nel secondo tempo, e questa sera, pur avendo fatto una buona partita, abbiamo pagato con una sconfitta”

NAPOLI – “Ci sono state anche gare in cui gli avversari si chiudevano ma siamo comunque riusciti a portarla a casa. Credo che contro il Napoli siamo stati anche sfortunati, ma per il passaggio del turno è ancora tutto aperto per il ritorno, abbiamo perso 1-0, lì a Napoli abbiamo vinto 3-1 e possiamo vincere al San Paolo”

HANDANOVIC – “Abbiamo fiducia di tutti i giocatori del gruppo. Abbiamo fiducia in Daniele che ha fatto partite importanti. Sappiamo tutti quanto è forte Samir che è il nostro capitano, ma abbiamo fiducia anche in Padelli tra i pali”

PRESTAZIONE – “Ogni giocatore ha le sue caratteristiche. Credo che potevo assistere di più i giocatori in attacco con qualche palla in più, ma analizzerò la prestazione domani con il mister per vedere cosa è andato e cosa no. Quando le squadre avversarie si chiudono così tanto è difficile arrivare a mettere palloni buoni. Dobbiamo migliorare in questo e trovare la chiave per abbattere anche le squadre che si difendono in questo modo”



