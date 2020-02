Inter-Napoli, Biraghi (Inter TV): “Difficile commentare, abbiamo fatto la partita. Con il ritorno è tutto aperto”

Dopo aver ritrovato il campo stasera in Coppa Italia contro il Napoli, Cristiano Biraghi non ha giocato una delle sue migliori partite, ancora fin troppo timido specialmente in fase offensiva. Rimasto in campo per tutto il corso dei 90′, nelle parole rilasciate nel post-partita ai microfoni di Inter TV si legge tutto il rammarico del ragazzo per una sconfitta non proprio meritata, in seguito ad una gara per lunghi tratti gestita meglio degli avversari.

Queste le parole del terzino nerazzurro: “Il Napoli ha fatto la partita di grande sacrificio, complimenti a loro. In genere sono abituati a giocare, cambiare modulo e stare tutti dietro non è mai facile. A mio parere non meritavamo di perdere, ma c’è ancora il ritorno ed è tutto aperto. Siamo una grande squadra, è normale che ci siano grandi partite, pressioni fisiche e mentali. Ma siamo tranquilli, sappiamo il lavoro che facciamo. Quando si difendono così non è facile per nessuna squadra, siamo stati pure sfortunati. Se eravamo più fortunati in alcune occasioni, andavamo pure in vantaggio. Penso che stasera non abbiamo meritato la sconfitta. Loro hanno fatto la loro partita difensiva, noi abbiamo concesso poco. E’ anche difficile commentarla, abbiamo fatto la partita, abbiamo attaccato e loro un tiro e un gol. Sappiamo che c’è il ritorno, è tutto aperto e cercheremo di migliorare”.

