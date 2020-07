Inter-Napoli, Borja Valero (Sky): “Sempre pronto ad aiutare la squadra. Rinnovo? Vedremo, al momento non so nulla”

I nerazzurri portano a casa i tre punti battendo il Napoli per 2 a 0. Un gol per tempo per la squadra di Antonio Conte, che passa in vantaggio con D’Ambrosio e la chiude con un capolavoro di Lautaro. I nerazzurri sono tornati al secondo posto, dopo il momentaneo sorpasso dell’Atalanta. Ai microfoni di Sky è intervenuto Borja Valero, commentando il match di San Siro.

Queste le sue parole: “Mi trovo molto bene in questo momento. Credo di poter dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa e sono contento. Prossima stagione? Vedremo, ora pensiamo a finire questa nel migliore dei modi. Poi se ci sarà da parlare parleremo, attualmente non so nulla. Non c’è altro modo che lavorare tanto. Sapevo dall’inizio che non avrei avuto un ruolo da protagonista, ma poi nei momenti chiave della stagione ho risposto presente. Eriksen? Penso che non è facile il calcio italiano. Io in Inghilterra non mi sono trovato bene, ognuno deve trovare la sua strada, lingua compresa. Si sta allenando bene e dimostrerà il giocatore che è”.

