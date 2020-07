Inter-Napoli, Conte: “Borja Valero non mi ha mai deluso, merita spazio. Europa League? Ci arriveremo con poco riposo, ma faremo del nostro meglio”

L’Inter supera per 2-0 il Napoli grazie alle reti di Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez, e si riporta al secondo posto solitario in classifica in attesa dello scontro diretto di sabato sera contro l’Atalanta. Al termine della gara, il mister Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti e analizzare il match.

Ecco le sue parole: “Borja Valero? Penso sia l’esempio di come lavorando in maniera seria ogni giorno ci si possa ritagliare il proprio spazio. Sono molto contento per lui, è giusto dire le cose come stanno. All’inizio era relegato come ultima scelta, ma grazie anche agli infortuni si è ritagliato il suo spazio e non mi ha mai deluso. Grande merito a lui, anche ad Andrea Ranocchia che l’anno scorso ha giocato pochissimo”.

Approccio in Europa – “Se vogliamo andare avanti nelle competizioni bisogna avere equilibrio tra difesa e attacco. Abbiamo la miglior difesa ed il secondo attacco, portiamo tanti giocatori in fase offensiva. Ora ci giochiamo l’ultima gara, che sarà molto bella perché l’Atalanta è una realtà del calcio italiano. Avremo modo poi di preparare la gara con il Getafe”.

Campionato allenante – “Sicuramente abbiamo lavorato tantissimo. Oggi era la gara finale di un ciclo di partite che ci ha visto giocare sempre. Fisicamente ci siamo, c’è stato un lavoro importante. Finora abbiamo fatto 14 gare in poco tempo, abbiamo speso tanto, ma ora bisogna essere bravi a finire il campionato, ricaricarsi e prepararci a fare un finale di stagione buono, pur sapendo che le altre squadre hanno avuto più tempo di noi. Cercheremo di fare del nostro meglio”.

