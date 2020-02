Inter-Napoli, Conte (Rai): “Gara difensiva del Napoli. Il derby ha portato via energie nervose”

Un gol di Fabian Ruiz ha costretto i nerazzurri al ko nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Vittoria al Napoli di Gattuso che vendica il ko del San Paolo in campionato, in attesa del ritorno in programma in terra partenopea. Ai microfoni di Rai Sport, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha analizzato così il ko dei suoi.

NAPOLI – “Sicuramente il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita molto difensiva. Erano con tutti gli uomini effettivi sotto la linea di metà campo, Mertens teneva Brozovic quindi hanno chiuso tutti gli spazi. Quando capita così devi essere più veloce e sfruttare gli uno contro uno, cosa che abbiamo fatica a fare. Complimenti al Napoli, che ha fatto una gara molto difensiva ma che ha dato i frutti visto che ha vinto”

DERBY – “Il derby ha portato via tantissime energie anche nervose. 5 cambi rispetto al Milan, c’era linfa nuova. Parliamo del Napoli che ha battuto Juventus e Liverpool ed ha valori importanti. Quando riesci a fare queste partite vuol dire che hai dei valori importanti e dietro la Juventus il Napoli ha la rosa più importante del campionato. Dell’arbitro non parlo, non mi interessa nemmeno”

DIFFERENZE CON IL MILAN – “Il Milan ha giocato in una maniera molto più garibaldina. C’erano spazi da entrambe le parti, mentre contro il Napoli spazi non ce n’erano. Gattuso è stato bravo ad aspettarci e a ripartire, non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti. Alla fine della fiera non avremmo rubato nulla se fosse finita in parità, anzi”

ERIKSEN – “E’ sicuramente un giocatore che ha qualità, deve ritrovare intensità nel gioco. Non dimentichiamo che per sei mesi non ha giocato tanto nel Tottenham. Sta facendo bene, è un ragazzo serio e si sta allenando nel modo giusto”

ATTEGGIAMENTO – “Contro squadre arroccate e chiuse nella propria metà campo devi essere bravo a girar palla, serve superiorità nei duelli anche sulle fasce. Abbiamo trovato un Napoli molto chiuso ma con giocatori di qualità. Anche il loro gol è stato di grande qualità di un giocatore davvero importante”

SETTIMANA – “Il derby ha portato via tantissime energie nervose. Non dimentichiamo che siamo all’inizio di un percorso, se qualcuno durante questo percorso pensa che siamo al livello di chi ha comandato per tanti anni dico che siamo ancora lontani. Prendiamo le sconfitte per cercare di migliorare”



