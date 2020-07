Inter-Napoli, Conte (Sky): “Atalanta? Bello finire così. Più facile spostare il Duomo da Milano che Messi da Barcellona”

L’Inter batte Napoli 2-0 e si riprende il secondo posto in classifica dopo il successo dell’Atalanta. Ora Conte e Gasperini si giocheranno la medaglia d’argento proprio nell’ultimo turno di campionato in programma sabato sera.

Al termine della partita, il tecnico nerazzurro si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, in questi anni è stata l’unica a dare fastidio alla Juventus. Merito a noi che abbiamo fatto una buonissima partita, non era semplice anche perché siamo scesi in campo dopo la vittoria dell’Atalanta. Queste sono situazioni che sono importanti perché stare davanti per il secondo posto, abituarci a sentire le pressioni e difendere un qualcosa che è importante. Abbiamo dato una risposta bella, da squadra compatta. Sono veramente contento per i ragazzi”.

La sfida con l’Atalanta: “Calcoli di formazione? Li abbiamo dovuti fare oggi perché venivamo da tante partite giocate ogni tre giorni. Abbiamo fatto delle scelte per arrivare bene a Bergamo e in vista anche dell’Europa League. Vedo il bicchiere mezzo pieno perché possiamo recuperare di più rispetto all’ultimo periodo. E’ un’occasione importante perché sfideremo una squadra che è una realtà, Gasperini ha fatto un grandissimo lavoro. Sarà un bel test per noi, capiremo dove siamo. E’ bello finire così”.

L’analisi del campionato: “Non posso essere io a raccontare la storia dell’Inter, ci sono i giornalisti per questo. Capisco che creo tantissime aspettative, tante cose possono essere condizionate dal fatto che porto questo. Qualcuno può pensare che appena arrivo tocco, a volte è successo nel passato. A volte ci riesco, a volte di meno. Quando non si racconta la verità o alcune cose per attaccare la mia persona, mi dà fastidio. E’ accaduto e non mi è piaciuto”.

Sogno Messi: “Se prendiamo solo lui e basta? Stiamo parlando del calciatore più forte del mondo, è uno scenario impensabile. Mi tengo stretto tutti i miei ragazzi. La foto sulla tv cinese di Suning? Non l’ho vista. E’ più facile spostare il duomo che Messi da Barcellona”.

