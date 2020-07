LIVE Inter-Napoli: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Buonasera e ben ritrovati dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro per la 37a giornata di Serie A, l’ultima sfida per la nostra Inter nello stadio di casa in questa stagione 2019/2020. Di fronte alla formazione di Antonio Conte, il Napoli di Gennaro Gattuso dopo il doppio confronto in semifinale di Coppa Italia che ha visto gli azzurri superare il turno. In campionato è tutta un’altra musica, con l’Inter che cerca la vittoria per mantenere il secondo posto in classifica. Segui la cronaca in diretta di Inter-Napoli su Passioneinter.com!

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Napoli

In attesa di conferma INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

In attesa di conferma NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Classifica Serie A aggiornata

Classifica marcatori Serie A

Calendario Inter

