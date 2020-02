Inter-Napoli, Eriksen illumina San Siro e mette d’accordo tutti: è scoccata l’ora del danese

Solo applausi per la prestazione di Christian Eriksen, sempre più al centro dell’Inter di Conte. Il danese, entrato nel corso del secondo tempo contro il Napoli, ha messo in mostra gran parte del suo repertorio, provando a trascinare la Beneamata alla ricerca del pareggio. Andata della semifinale amara per il club interista che esce sconfitto da San Siro, ma nel buio del Meazza risplende la luce del danese, acclamato anche dai quotidiani sportivi.

Per La Gazzetta dello Sport, Eriksen è il migliore in campo del match perso contro i partenopei. Voto 6,5 per il danese: “L’Inter con lui diventa meno prevedibile, esce dal tran tran di lanci per Lukaku o Lautaro e di allargamenti sulle fasce. Si posiziona sul centro-sinistra ed apre la sua magic box. L’acuto più bello è un delizioso invito per Sanchez che il cileno dilapida. L’amico geniale, per parafrasare il titolo della serie tv. Il rodaggio pare concluso, è il momento di affidarsi in toto a Eriksen, alle sue visioni e aperture”. Promosso a pieni voti anche dal Corriere dello Sport: “Il suo ingresso velocizza l’azione e dà qualità”, racconta il quotidiano che lo premia con un altro 6,5. Stesso voto anche da parte di Tuttosport che loda le qualità del danese: “Ha una facilità di calcio impressionante. Cerca la via del gol due volte ma con poca fortuna”. Rodaggio completato dunque per l’ex Tottenham che illumina San Siro contro il Napoli ed è pronto a prendere per mano la sua nuova sposa nerazzurra.

Confronto voti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 6,5

CORRIERE DELLO SPORT: 6,5

TUTTOSPORT: 6,5



