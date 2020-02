Inter-Napoli, Gattuso (Inter TV): “Noi bravi e fortunati, ma al San Paolo non sarà facile”

Un‘Inter spenta e senza una chiara idea di gioco esce sconfitta per a San Siro per la terza volta in stagione. Di fronte, un Napoli non proprio irresistibile che ha la bravura di rimanere molto ordinata in fase difensiva e trovare una splendida rete su un lampo mancino dal limite dell’area. Farà sicuramente riflettere Antonio Conte, però, la mancata reazione della sua squadra decisamente a trazione offensiva dopo lo svantaggio, segnale che qualcosa in vista di domenica andrà aggiustata.

Soddisfatto, ma prudente in vista del ritorno, Gennaro Gattuso nel post-partita ha parlato ai microfoni di Inter TV. Il suo commento: “L’Inter è una squadra con fisicità e tecnica, venire qui e lottare su ogni palla non era facile. E’ andata bene nei primi 90′, ma al San Paolo non sarà facile. Non è un caso se l’Inter si trova lì, si è rinforzata bene e deve solo inserire i nuovi nei poti giusti. Non è facile giocare contro di loro, siamo stati bravi e fortunati. Ma la partita che ho chiesto ai ragazzi è andata bene”.

