Inter-Napoli, Gattuso (Sky): “A questa squadra manca l’anima. Contro i nerazzurri certi errori li paghi caro”

L’Inter ottengono tre punti preziosi in ottica secondo posto, battendo per 2 a 0 il Napoli. Nella gara di San Siro sono state decisive le reti di D’Ambrosio e di Lautaro, che hanno portato Antonio Conte ad un punto sopra l’Atalanta. Ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico partenopeo Gennaro Gattuso, commentando il match.

Queste le sue parole: “Al Napoli è mancata la voglia di buttarla dentro. Secondo me è stata una delle miglior partite, al pari di quella di Coppa Italia. La squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto e non abbiamo fatto gol. Barcellona? Sarà una gara completamente diversa. L’Inter è molto fisica, mentre il Barcellona palleggia molto bene. Dobbiamo lavorare ancora, dobbiamo trovare l’anima che abbiamo perso in questo periodo”.

Poi prosegue: “L’Inter ha un peso specifico molto grande, nei primi 10-12 minuti non siamo scesi in campo. Avevamo un’intensità bassa e contro di loro non puoi permettertelo. Milik non ha fatto una grande gara, mi aspettavo di più. Io penso che in questo momento dobbiamo annusare il pericolo e dimenticare quello che abbiamo fatto in questa stagione. A me da fastidio quando inizio a vedere che sbagliamo i gol e ci diamo la colpa a vicenda. Dobbiamo ragionare da squadra, è questo quello che voglio vedere. Non manca solo la qualità a questa squadra, lo ripeto: manca l’anima. Non è che fra 10 giorni accendi un interruttore e poi andrà tutto bene. Questa anima va trovata prima e io mi aspetto di più da questa squadra. Abbiamo toccato il fondo e siamo risaliti, ma dobbiamo avere il coltello tra i denti. Abbassare i ritmi? Non può accadere, non possiamo chiacchierare e pensare a quello che fa il compagno.

Sul retroscena della foto in barca dei calciatori del Napoli, ha dichiarato: “Ho detto solo che in questo momento per l’ambiente che viviamo e per la bellezza di Napoli, ognuno di noi deve fare un passo indietro e dormire un più. C’è bisogno di fare sacrifici, anche se non chiedo di fare la vita che ho fatto io”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi