Inter-Napoli, Handanovic (Sky): “Vittoria meritata, ora Atalanta ed Europa League. La difesa può fare ancora meglio”

Grande prova di forza dell’Inter di Antonio Conte che a San Siro batte il Napoli per 2-0, riportandosi così al secondo posto in classifica alle spalle della Juventus.

Al termine della partita, si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Una vittoria importante come tutte. Abbiamo sfruttato il momento per segnare, abbiamo sofferto. Credo che questa vittoria è stata meritata”.

La sfida con l’Atalanta: “L’Inter deve puntare sempre il più alto possibile. E’ importante giocare per vincere come sempre, per prepararsi anche per l’Europa League. Loro hanno fisicità e qualità, gli faccio i complimenti per quello che hanno fatto. Sarà una bella partita”.

Miglior difesa del campionato: “La stanchezza la sentono tutti, non è facile per nessuno. Bisogna gestire le forze. La difesa è migliorabile ancora anche se è la prima in Italia”.

