VIDEO – Serie A, Inter-Napoli 2-0: gli highlights del match

L’Inter batte il Napoli per 2-0 nella gara valida per la 37esima giornata di Serie A. A segno Danilo D’Ambrosio e Lautaro Martinez che zittisce tutti con un’esultanza polemica. I nerazzurri di Antonio Conte si portano a 79 punti in classifica, a +1 sull’Atalanta, che affronteranno nella prossima stagione.

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-NAPOLI

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<