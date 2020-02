Inter-Napoli, assente Koulibaly: nuovo problema fisico per il difensore

Ancora guai in casa Napoli per Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, appena rientrato da un brutto infortunio, ha riaccusato qualche problema di natura fisica che gli impedirà di prendere parte alla sfida di questa sera in Coppa Italia contro l’Inter. Inizialmente, si pensava le condizioni fisiche del difensore non fossero delle migliori. In realtà, secondo quanto riportato dal giornalista Carlo Calvino molto vicino agli affari partenopei, Koulibaly avrebbe subito un nuovo infortunio.

In difesa, dunque, a far coppia con Manolas sarà Maksimovic, altro calciatore recuperato dal Napoli negli ultimi giorni e già impiegato in campionato con il Lecce. Torna al ruolo originario invece Di Lorenzo, vale a dire in quello di terzino destro, con Mario Rui che agirà sulla corsia di sinistra.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!