Inter-Napoli, la partita di Barella: bene nella lotta, un po’ in ritardo dal punto di vista fisico

Luci e ombre nella prestazione messa in mostra da Nicolò Barella nella partita di ieri sera contro il Napoli. L’ex Cagliari ha infatti lottato in mezzo al campo, destreggiandosi bene in alcune fasi della gara e faticando in altre. Nella sua valutazione pesa l’errore nell’occasione che avrebbe potuto portare al terzo gol, che però alla fine non ha influenzato il risultato. Di seguito il confronto dei voti sui quotidiani:

Passione Inter 6,5 – Al fianco di un Brozovic meno reattivo del solito deve fare il doppio del lavoro. Corre e lotta su ogni pallone, destreggiandosi con qualità anche quando c’è da portare su la squadra. Gli si perdona l’errore sul finale nella ripartenza che avrebbe potuto portare al 3-0 dovuto alla stanchezza.

La Gazzetta dello Sport 5 – Pare lo faccia quasi apposta, a cercare il giallo. Difetto congenito che non riesce a limitare, schiavo della sua stessa frenesia. Sbaglia il controllo sulla strada facile facile per il 3-0.

Corriere dello Sport 5 – Le promesse vanno mantenute, ma lui sembra eclissarsi alle spalle degli altri, forse per difficoltà di carattere atletico. Dal caos non emerge praticamente mai, neanche per un’idea che colpisca. E certi atteggiamenti non sono giustificabili.

Tuttosport 5,5 – Fatica a carburare e infatti perde i duelli iniziali in velocità. Poi migliora, ma non svolta

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<