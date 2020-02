Inter-Napoli, la prestazione di Bastoni divide i giornali: alti e bassi nei suoi 90′

I suoi progressi in nerazzurro hanno permesso ad Antonio Conte di rivedere le gerarchie della sua difesa, con Diego Godin ormai non più inamovibile anche grazie alle prestazioni da applausi dell’ex Atalanta. Alessandro Bastoni sempre più al centro della Beneamata: al primo anno in nerazzurro, il classe ’99 ha stupito tutti per il suo impatto all’interno del mondo Inter e rappresenta una delle promesse più luminose del futuro interista.

Titolare anche contro il Napoli nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, l’ex difensore dell’Atalanta con la sua gara ha diviso i quotidiani sportivi italiani che hanno descritto in maniera differente i suoi 90′. Non oltre il 5,5 in pagella il Corriere dello Sport che racconta così il suo match: “Poco lavoro in chiusura. Quando deve impostare non riesce a velocizzare la manovra o a cambiare fronte in maniera efficace”. Per Tuttosport invece il classe ’99 è tra i migliori in campo nella sfida contro i partenopei. Voto 7 ed un giudizio che racconta solo applausi: “Autorevole in impostazione ed autoritario in copertura”.

Nel mezzo, il resoconto tracciato da La Gazzetta dello Sport che spende un 6 in pagella per Bastoni: “Sul suo piede sinistro, Conte vuole edificare parte del giropalla ed ha ragione, ma stavolta Bastoni non è granché illuminato: forse soffre la coperta lunga del Napoli, bravo ad otturare gli spazi”. Opinioni diverse sui 90′ dell’ex Atalanta, tra i protagonisti dell’attuale Inter di Conte e finito sotto i riflettori anche nel match contro il Napoli.

Confronto voti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 6

CORRIERE DELLO SPORT: 5,5

TUTTOSPORT: 7



