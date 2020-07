Inter-Napoli, Lautaro firma il 2-0: esultanza polemica dopo la rete

Negli ultimi mesi Lautaro Martinez è stato al centro di tantissime voci di mercato e non solo. Dalla ripresa del campionato il Toro non ha sicuramente brillato e gli addetti ai lavori non hanno risparmiato le critiche nei suoi confronti. Il numero 10 però non ha mai smesso di lavorare ed è sempre stato difeso dalla società.

Stasera – entrato al 60′ al posto di Alexis Sanchez – è finalmente tornato protagonista siglando la rete del 2-0 nella sfida contro il Napoli. L’attaccante argentino ha trafitto Meret con un destro molto preciso dalla distanza. Dopo la rete Lautaro non si è trattenuto e con le mani ha fatto un gesto polemico contro le critiche.

