Inter-Napoli, le pagelle di Borja Valero: “Tra i migliori. Secondo tempo da manuale”

Borja Valero, anche ieri sera contro il Napoli, ha dimostrato di essere un elemento valido su cui Conte può fare affidamento. Il centrocampista spagnolo si è distinto nella seconda parte di stagione per la sua professionalità, rispondendo alle chiamate del mister con grandi prestazioni. La sua buona partita è stata premiata anche dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Mica sempre trequartista: Conte gli ha riconosciuto pubblicamente la vocazione al sacrificio, che si coglie anche stavolta per riequilibrare la mediana. Si abbassa, si alza, qualche volta deve rifiatare ma è sensibile e generoso”

TUTTOSPORT 6,5 – “Entra tardi in partita, toccando solo 25 palloni nel primo tempo. Nella ripresa è tra i migliori. Per lui gara numero 100 in nerazzurro”.

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Soffre nel primo tempo, ripresa da manuale. Anche nell’interdizione, nella lettura delle linee di passaggio. Serve a Biraghi un assist d’oro”.

