Inter-Napoli, l’eroe del derby all’esordio stagionale in Coppa Italia: De Vrij parte titolare

Dopo la grande vittoria in rimonta nel derby di domenica scorsa contro il Milan, l’Inter questa sera tornerà in campo al Meazza per la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. I nerazzurri tornano a giocare una semifinale della competizione dopo quattro anni ed il clima allo stadio sarà quello dei grandi match: sono previsti infatti sugli spalti più di 60 mila spettatori.

Il migliore in campo del derby Stefan De Vrij – autore della rete del 3-2 sugli sviluppi di un calcio d’angolo – fa il suo esordio stagionale stasera in Coppa. Nelle due precedente gare contro Cagliari e Fiorentina ha infatti sempre giocato da titolare Andrea Ranocchia. Partirà dunque da titolare l’olandese, pronto a trascinare la sua squadra verso la finale.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!