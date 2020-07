Inter-Napoli, Lukaku (Inter TV): “Da bambino sognavo questa maglia. Lavoro per fare gol e voglio vincere un titolo”

A due giornate dalla fine, l’Inter di Antonio Conte affronta il primo vero ostacolo verso il secondo posto. In attesa dello scontro diretto con l’Atalanta che si consumerà sabato sera a partire dalle 20.45, tra pochi minuti vi sarà il fischio d’inizio della sfida di San Siro contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Nel pre-partita del match tra nerazzurri e partenopei, ai microfoni di Inter TV si è presentato Romelu Lukaku, per esprimere le sue impressioni sulla gara in arrivo che all’andata vide la formazione interista trionfare al San Paolo.

Ecco le dichiarazioni del centravanti belga: “Il precedente in Coppa Italia? Lì abbiamo fatto una bella partita, ma abbiamo sbagliato troppe occasioni. Oggi è importante, dobbiamo chiudere bene il campionato, speriamo di vincere. Gattuso è un allenatore che motiva bene i loro giocatori, Napoli è una squadra che gioca per vincere, sarà una bella partita. Più grande gioia in questa stagione? Sognavo da bambino di giocare per l’Inter, io gioco per la squadra e lavoro per fare il gol. Voglio aiutare il club per vincere un titolo”.

