Inter-Napoli, Maksimovic (Sky): “Sarà una prova per la sfida contro il Barcellona. Vogliamo finire bene il campionato”

Nel pre-partita della gara contro l’Inter, il calciatore del Napoli, Nikola Maksimovic, ha parlato a Sky Sport del match valido per la 37esima giornata di Serie A. Ecco le sue parole: “Questa è una bella prova per quello che ci aspetta fra 10 giorni contro il Barcellona. Bisogna finire bene il campionato. Per loro è importante per arrivare secondi in classifica e per noi finire bene questa stagione“.

