Inter-Napoli, Manolas: “Stiamo migliorando in difesa. Nerazzurri battuti? No, sarà dura fino alla fine”

A caldissimo, ai microfoni della Rai, Kostas Manolas ha commentato l’importante vittoria ottenuta dal suo Napoli a San Siro contro l’Inter. Un piccolo vantaggio, per 0-1, col quale i partenopei proveranno ad ottenere la qualificazione alla finale nel match di ritorno al San Paolo.

Partita – “Dopo una sconfitta pesante in casa abbiamo fatto una grande partita oggi. Merito di tutti i ragazzi, abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l’Inter”.

Difesa – “Noi stiamo lavorando in allenamento per migliorare la fase difensiva. Posso dire che siamo migliorati molto ma contro le piccole appena subiamo un’occasione prendiamo gol e poi cala la concentrazione. Contro il Lecce abbiamo preso 3 gol e subito 10 tiri in porta, mentre oggi abbiamo saputo sia soffrire che difendere”.

Qualificazione – “È ancora 50-50, l’Inter verrà al San Paolo per fare la sua partita e noi dobbiamo cercare di vincere anche al ritorno”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!