Inter-Napoli, Marotta (Rai): “Vogliamo la finale di Coppa Italia. Viviano? Valuteremo nei prossimi giorni. Conte ha lavorato sul senso di appartenenza”

Inter e Napoli stanno per scendere in campo a San Siro per il match di andata di semifinali di Coppa Italia. A presentare il match ai microfoni di Rai Sport ci ha pensato l’amministratore dell’area sport nerazzurro Beppe Marotta.

Ecco le sue parole: “L’Inter vuole dare il meglio di sé in tutte le competizioni in cui partecipa, vogliamo arrivare in finale di Coppa Italia. L’Inter ha svolto un cammino importante finora, era il nostro obiettivo crescere e creare un modello vincente valorizzando le risorse che ha a disposizione l’allenatore. Per arrivare fino in fondo? Serve essere umili e lavorare tanto, dobbiamo applicarci sempre di più e curare i particolari”

Spettatori – “E’ importante per il movimento calcistico italiano, è positivo. I tifosi nerazzurri si aspettano traguardi importanti e quindi dobbiamo crederci e supere il turno, avendo rispetto per l’avversario”.

Calo fisico? – “Gli staff tecnici sono efficienti e preparati, dosando le forze dei giocatori. Questo ci dà tranquillità, abbiamo una rosa di grandi giocatori”.

Viviano – “In questo momento, non vogliamo lasciare nulla di intentato. Davanti all’indisponibilità di Handanovic, abbiamo valutato lo scenario. Abbiamo avuto un contatto molto chiaro con Viviano, valuteremo con attenzione nei prossimi giorni.”

Spogliatoio compatto – “E’ importante che questo ci sia, anche grazie alla solidità dell’allenatore. Abbiamo posto dei correttivi e oggi è stato svolto un grande lavoro, inculcando un senso di appartenenza da parte dell’allenatore”.

Scudetto, Coppa o Europa League – “C’è grande soddisfazione perché abbiamo creato modello che si avvicina al blasone di un club come l’Inter. L’Inter partecipa ai tornei per vincerli. La ciliegina sarebbe stata la Champions, siamo stati eliminati e prendiamo atto. Ma il modello è partecipare per vincere”.



