Inter-Napoli, Ospina: “Passaggio del turno ancora aperto. Io titolare? Ce la giochiamo ogni domenica”

Lo 0-1 maturato questa sera a San Siro contro l’Inter restituisce un vantaggio, seppur minimo, al Napoli in vista della gara di ritorno al San Paolo. Resta però una grande vittoria in casa della squadra di Conte, che il portiere partenopeo David Ospina ha commentato così ai microfoni della Rai.

Prima domanda – “Sapevamo che sarebbe stata una partita importantissima per noi. Complimenti alla squadra, siamo stati compatti e abbiamo difeso molto bene”.

Mentalità – “Sì, dobbiamo giocare partita per partita e dopo la sconfitta contro il Lecce dovevamo rialzarci subito. Lo abbiamo fatto”.

Discorso di Gattuso – “Ci ha detto di continuare su questa strada, già dalla prossima partita. Favoriti per il passaggio del turno? È ancora tutto aperto, sappiamo la qualità dell’Inter e dei suoi giocatori quindi dovremo affrontare la partita come abbiamo affrontato quella di oggi”.

Meglio in coppa che in campionato – “È una cosa che in quest’anno ha caratterizzato la squadra. Ora dobbiamo cercare di fare bene anche in campionato perché abbiamo sia qualità che i giocatori. Dobbiamo rialzarci in classifica. Nessuno stimolo? Sì, in Champions League e Coppa Italia abbiamo ancora possibilità di fare bene, ma anche in campionato dobbiamo cercare di migliorare questa posizione”.

Differenza con la gara di campionato – “Sicuramente il risultato (ride, ndr). Oggi abbiamo vinto, contro il Lecce avevamo fatto la nostra partita ma senza vincere, mentre oggi siamo stati bravi, abbiamo fatto una grande gara e alla fine torniamo a Napoli con la vittoria”.

Differenze tattiche con Ancelotti – “Penso che a prescindere da questo vada ricordato che questa squadra e questi calciatori hanno qualità. Qualche volta riusciamo a fare le cose bene fare risultato, ora dobbiamo continuare a lavorare perché mancano tre mesi a fine campionato e abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere”.

Titolare – “Abbiamo una sana competizione con Karnezis e Meret. Ognuno conosce le qualità dell’altro, quindi ci affidiamo alle decisioni del mister”.

