Inter-Napoli, le probabili formazioni: tornano Bastoni e Lautaro. Sensi in pole su Eriksen

Archiviata l’incredibile rimonta nel derby contro il Milan, l’Inter è attesa questa sera alla semifinale di andata di Coppa Italia in programma a San Siro contro il Napoli: la squadra nerazzurra, dopo aver eliminato Cagliari e Fiorentina, cerca contro la squadra di Gattuso il pass per la finale.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte recupera dal 1′ Bastoni e Lautaro Martinez dopo la squalifica scontata in campionato contro il Milan nell’ultimo turno. L’ex Atalanta scenderà in campo al fianco di De Vrij e Skriniar nella difesa a 3, mentre il Toro tornerà a fare coppia lì davanti con Lukaku. In porta Padelli, sulla fascia sinistra torna Biraghi: Moses sulla destra, a centrocampo Sensi in pole su Eriksen per affiancare Brozovic e Barella.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH:

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.

