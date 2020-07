Le probabili formazioni di Inter-Napoli: Eriksen e Lautaro in panchina! Gattuso con l’ex Politano

Questa sera l’Inter sarà di scena per l’ultima volta a San Siro in questo campionato. La squadra nerazzurra ospita il Napoli di Gattuso con la missione di confermarsi al secondo posto in classifica.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte opterà ancora per il 3-4-1-2. Davanti ad Handanovic possibile chance per D’Ambrosio al fianco di De Vrij e Bastoni. A centrocampo torna Barella dopo il turno di squalifica, Brozovic in cabina di regia. Candreva e Biraghi sulle fasce, Borja Valero favorito su Eriksen sulla trequarti. In avanti fiducia ancora ad Alexis Sanchez che farà coppia con Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

