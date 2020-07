Inter-Napoli, ultimissime sulle formazioni: Eriksen in vantaggio su Borja Valero, Sanchez in attacco

Arrivano le ultime indiscrezioni in merito alle formazioni che Inter e Napoli schiereranno dalle ore 21.45 allo stadio San Siro. La gara, valida per la 37esima giornata di Serie A, offrirà all’Inter la possibilità di consolidare il secondo posto, in attesa di capire i risultati di Atalanta e Lazio, le inseguitrici. In casa nerazzurra Christian Eriksen sembra in vantaggio su Borja Valero nel ballottaggio per la trequarti, così come Alexis Sanchez su Lautaro Martinez. Per gli azzurri, invece, presente l’ex di serata Politano.

Ecco dunque le probabili formazioni di Inter-Napoli.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso.

