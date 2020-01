Inter, nel mirino anche Antero Henrique: l’ex ds di Porto e PSG accostato ai nerazzurri

Non solo la campagna acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte ma anche lo sguardo verso la dirigenza. Non conosce sosta il lavoro della società interista, al centro del calcio europeo tra i risultati del campo ed i rumors di mercato. Stando a quanto riportato da le10sport.com, la Beneamata sarebbe sulle tracce di Antero Henrique, ex direttore sportivo del Paris Saint Germain accostato alla dirigenza interista.

Il dirigente portoghese, con un ricco passato tra le fila del Porto prima e del PSG poi, vanta un palmares ricco di trofei, sia in Italia che a livello europeo. Campionati e coppe da impiegato tra i dirigenti dei Dragoes prima di diventare direttore sportivo e di lasciare il club di Oporto per sbarcare a Parigi. L’Inter lo avrebbe inserito nel mirino dei possibili obiettivi a livello societario ma il suo arrivo, secondo il portale francese, non andrebbe a mettere in discussione il rinnovo di Piero Ausilio. Una mossa per il futuro dei nerazzurri a livello internazionale: occhi su Antero Henrique.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!