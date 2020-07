Il niño è di nuovo maravilla, Sanchez primo per assist e dribbling

In molti durante questi giorni stanno pensando che cosa sarebbe successo se non si fosse infortunato quest’anno. Di certo Conte avrebbe avuto una terza punta di altissimo livello a disposizione per giocarsi qualcosa in più di un sudato secondo posto. Sanchez è di nuovo il niño maravilla, e i numeri parlano per lui: primo per assist, occasioni da gol create e dribbling riusciti. Nel post lockdown l’Inter inizialmente non ha girato al meglio, soprattutto nei risultati. Lui però è salito in cattedra, riuscendo a dimostrare il perché della sua carriera passata tra alcune più grandi d’Europa.

Dal ritorno sul campo di gioco, il cileno ha collezionato ben 5 assist, tre in più rispetto a Eriksen, Candreva e Lautaro fermi a 2. Per quanto riguarda le occasioni da gol create stacca tutti, con 25 di queste, staccando il secondo (Eriksen) a 13 occasioni. I dribbling riusciti sono 10, staccando Lautaro che si ferma a 7. Non sempre i numeri parlano chiaro, ma in questo caso niente è più visibile di un netto distacco tra lui e il resto della squadra in attacco.

Inter e United stanno parlando del riscatto. Le richieste degli inglesi sono ancora tanto alte secondo l’Inter che vorrebbe abbassare le pretese e riscattare il giocatore per averlo anche dopo la sfida con il Getafe, magari ancora per qualche anno.

