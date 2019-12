Inter, novità sull’addio di Cavani al PSG: riscatto di Icardi sempre più vicino

Fino a qualche ora fa sembrava scritto il futuro di Edinson Cavani. Addio al PSG e trasferimento all’Atletico Madrid: se non a gennaio, un matrimonio da stipulare a giugno per sancire il nuovo corso del club di Simeone. Nelle ultime ore però la soluzione spagnola non sembrerebbe così scontata, come racconta anche il Mundo Deportivo.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato con la nostra esclusiva di un interessamento dell’Inter per il cannoniere uruguayano. Oggi, oltre ai nerazzurri e alla pista Atletico Madrid – giudicata più percorribile – il portale spagnolo annuncia una nuova minaccia per le concorrenti. Si tratterebbe infatti dell’Al Duhail, club del Qatar che avrebbe già contattato l’entourage del giocatore per sondare il terreno. Il tutto perchè i minuti da titolare tra le fila del PSG sono ormai preda di Mauro Icardi: è l’argentino il primo nome per l’attacco dei francesi, con Cavani scivolato indietro nelle gerarchie.

Un domani tutto da decifrare per l’ex Napoli e Palermo che in Francia ha costruito le sue migliori fortune e che attende la sua nuova destinazione. Scelta fondamentale la sua: optare per l’ultimo grande contratto europeo o volare in Qatar allontanandosi dal grande calcio. Un enigma che riguarda soprattutto l’Inter, perchè l’addio di Cavani ai parigini spingerebbe il PSG all’accelerata decisiva per il riscatto di Maurito.

