GdS – Inter, le nuove maglie dividono, un’analisi tra ironia e sconforto

I tifosi non ne sono contenti, almeno secondo le prime reazioni. Magari è semplicemente questione di abitudine, magari no. Anche la Gazzetta dello Sport riporta alcuni commenti sulle nuove maglie dell’Inter per la prossima stagione. “Se la prima maglia, a zig-zag, aveva lasciato molti tifosi interdetti, l’Inter con la seconda ha ottenuto due e solo due reazioni: sconforto, fra chi vive la divisa come una bandiera da custodire e non dissacrare; ironia per tutti gli altri. «Una tovaglia per il picnic», «lo schema del tris», «la camicia di Forrest Gump» sono alcuni dei commenti con cui i tifosi hanno accolto quella che la Nike ha presentato come «un’interpretazione davvero innovativa del tipico look da trasferta del club»“.

Di certo la Nike ha voluto dare una nuova impronta al look del club. Tra la maglia a zig zag e quella a scacchi, è molta l’innovazione per le divise nerazzurre. Sono molti i richiami all’Inter per le nuove maglie. Nascono come derivazioni dello stile post moderno Memphis, nato a Milano negli anni ’80. Inoltre, nella maglia a zig zag, c’è un richiamo al biscione. Quello che si cerca ora nelle nuove maglie, si legge sempre sulla rosea, è andare al di fuori dei soliti schemi e creare un vero legame con la moda. Insomma si cerca di creare nuove maglie che possano essere riutilizzate anche al di fuori dello stadio stesso.

Insomma l’impronta del marketing per quanto riguarda le nuove maglie è ben evidente. La voglia di espandersi non solo tra i confini del calcio stesso è tanta. Questi sono solo alcuni dei segnali che arrivano per il mondo nerazzurro e per la sua crescita come brand e fama in tutto il mondo. Ora si aspettano i primi risultati, perché si sa che in fondo sono questi stessi a dare valore alle maglie.

