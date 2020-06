Opta – Inter, il dato: l’ultima volta che hai preso tre gol in campionato è stato… contro il Sassuolo

Il Sassuolo, per l’Inter, sarà anche un tabù: ma, in questo caso, il tabù – o perlomeno la circostanza negativa – è doppio, vista la statistica di cui Opta dà conto sul proprio profilo Twitter immediatamente dopo il pareggio per 3-3 dei nerazzurri contro gli emiliani. Se da un lato, infatti, è acclarato come l’Inter, a San Siro, non riesca a battere il Sassuolo dal lontano 2014 (era il 14 settembre 2014 e finì con un roboante 7-0 nerazzurro contro la malcapitata formazione neroverde), il dato di cui ora si viene messi al corrente è forse più circoscritto e riguarda a stretto giro quest’annata.

L’Inter, infatti, non subiva tre gol in una stessa partita di campionato proprio dal match d’andata contro il Sassuolo, vinto per 3-4 a Reggio Emilia con una doppietta di Romelu Lukaku e una di Lautaro Martinez. Un dato che conferma il Sassuolo come spina nel fianco della squadra nerazzurra e che riporta alla mente anche quello dei cinque gol incassati nelle ultime tre partite, peraltro tutti ragionevolmente evitabili: un trend che Antonio Conte e la squadra saranno chiamati a invertire già dalla prossima contro il Parma.

