Corsera – Addio Conte, lascerebbe anche Oriali: ritorno a tempo pieno in Nazionale?

L’addio di Conte all’Inter potrebbe avere ripercussioni su qualsiasi fronte societario. Dal campo alla scrivania. Secondo quanto riportato dal Corriere dalla Sera, se il tecnico salentino lascerà Milano probabilmente anche Lele Oriali, first team technical manager dell’Inter, è destinato a fare lo stesso.

Possibile che Oriali a quel punto torni a occuparsi a tempo pieno della Nazionale italiana. Un filo sottile unisce i due. E’ stato proprio Conte a spingere tanto per il suo ritorno in nerazzurro, dopo aver condiviso la parentesi dell’Europeo al fianco dell’ex mediano dell’Inter. Un rapporto quello tra Conte e Oriali che si è consolidato con gli anni fino al ricongiungimento in nerazzurro.

