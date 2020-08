Inter ottimista: contatti con la Lega, prima giornata verso il rinvio. Spunta la data del recupero

In casa Inter filtra ottimismo in merito ad un possibile rinvio della prima giornata di Serie A. Non è stata ancora recapitata una richiesta formale ma ci sono già stati i primi contatti con la Lega che sembrerebbe d’accordo nel posticipare la data d’esordio, a patto che si tratti di una sola partita.

L’Inter potrebbe recuperare la prima giornata il 30 settembre, dopo la seconda giornata che verrà disputata tra sabato 26 e domenica 27 settembre. Il sorteggio del calendario 2020/2021 verrà effettuato dalla Lega il 1 settembre, a quel punto potrebbe essere ufficializzato lo spostamento.

