Inter, Parisi a Sportitalia: “Icardi alla Juventus? Possibile scambio con Alex Sandro”

L’agente FIFA Fabio Parisi ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Il tema in questione è Mauro Icardi e il suo futuro, con il PSG sempre meno convinto del riscatto fissato a 70 milioni e con la Juventus di Agnelli pronta a studiare il colpo. Non è una novità infatti l’interessamento dei bianconeri per la punta, già la scorsa estate i vari assalti di Paratici furono respinti, con l’ex capitano dell’Inter spedito a Parigi.

La situazione potrebbe però cambiare ancora, con la voglia dell’argentino di tornare in Italia e con l’intenzione della Juve di acquistare un grande nome in attacco. Così, Parisi ha esposto il suo punto di vista: “Icardi alla Juventus? La sola e unica opzione per uno scambio tra Inter e Juventus per la questione legata al bomber argentino, è tra lo stesso Icardi e Alex Sandro. Chiesa? La Juve ci ha provato tempo fa ma c’è stato un muro da parte della Fiorentina. Ad oggi direi più Inter”.

Ci sarà da attendere qualche mese ancora quindi, ma l’estate di Icardi potrebbe tornare a essere una telenovela considerato anche che i nerazzurri non avrebbero nessuno intenzione di riprendere il calciatore. Icardi tra riscatto e un punto di domanda, intanto Marotta studia il colpo: trattenere Martinez e guardare al futuro.



